Подоляк: ВСУ ликвидировали 77% зэков-"вагнеровцев"

В ЧВК "Вагнер" было завербовано более 38 тысяч российских зэков.

Российский олигарх Евгений Пригожин набрал в свой ЧВК "Вагнер" более 38 тысяч российских зеков. Уже 77% из них ликвидированы.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"О качестве российской "армии". ЧВК "Вагнер" по упрощенной "процедуре" вывела из подчинения Федеральной службы исполнения наказаний России (тюрьм и колоний) — 38 244 человека для использования в геноциде.

ВСУ "сняли с учета" (убили, ранили, отправили в без вести или плен) – 29 543. Могилизация российских зэков на данный момент – 77%", – отметил Подоляк.

Напомним, попавший в плен ВСУ "вагнеровец" рассказал о безумных потерях России и казнях российских солдат, которые отказывались идти в бой. В частности, завербованным в ЧВК "Вагнер" перед отправкой в Украину показывают видео с казнями дезертиров

Пригожин бросил все свои силы на штурм Бахмута и Соледара.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Пригожину важно захватить Донецкую область из-за собственных интересов. Олигарх якобы хочет контролировать соляные и гипсовые шахты вблизи Бахмута Донецкой области.