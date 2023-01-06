Пригожин хочет контролировать шахты у Бахмута: Reuters объяснил "одержимость" россиян городом

Так называемый "повар Путина", олигарх и основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы хочет контролировать соляные и гипсовые шахты вблизи Бахмута Донецкой области. Мол, в том числе и потому для бизнесмена важен украинский город.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из Белого дома.

Источник издания объясняет: есть признаки того, что "одержимость" России и самого Пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами.

"США ранее обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других странах, чтобы помочь финансировать войну Москвы в Украине. Россия отвергала это обвинение, называя ее "антироссийской агрессией", — цитирует Reuters собеседника из администрации президента Джо .

По данным чиновника из Белого дома, "Вагнер" в настоящее время имеет около 50 тысяч наемников. Из них более 4 тыс. убиты и 10 тыс. ранены. Более тысячи наемников ликвидированы с конца ноября по начало декабря 2022-го вблизи Бахмута.

Неудачи "Вагнера" у Бахмута

Оккупантам не удается захватить украинский город. В частности, Пригожин оправдывается, что Вооруженные силы организовали по меньшей мере "пятьсот рубежей обороны". А еще "вагнеровцам" не хватает бронированной техники и боеприпасов. Мол, его наемники на днях борются за каждый дом в Бахмуте.

Также бизнесмен пытается обвинить в провалах Министерство обороны Сергея Шойгу и российскую промышленную базу. Аналитики ISW отмечают, что заявления "вагнеровцев" о сложностях с прорывом обороны ВСУ направлены на то, чтобы снять с Пригожина ответственность за неудачу у Бахмута.

The Wall Street Journal пишет, что российская армия вынужденно приостановила наступление на Бахмут и опрокидывает бронетехнику и артиллерию в направлении Соледара, расположенного в 15 км к северу.

Читайте также:

Украинцы в Бахмуте продвинулись на восточной окраине,в Соледаре захватили вагнеровцев