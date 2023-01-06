Пригожин хоче контролювати шахти біля Бахмута: Reuters пояснив "одержимість" росіян містом

Перш за все йдеться про грошові мотиви.

Так званий "кухар Путіна", олігарх та засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито хоче контролювати соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмута на Донеччині. Мовляв, зокрема й тому для бізнесмена важливе українське місто.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на посадовця з Білого дому.

Джерело видання пояснює: є ознаки того, що "одержимість" Росії та самого Пригожина Бахмутом зумовлена грошовими мотивами.

"США раніше звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших країнах, щоб допомогти фінансувати війну Москви в Україні. Росія відкидала це звинувачення, називаючи її "антиросійською агресією", - цитує Reuters співрозмовника з адміністрації президента Джо Байден.

За даними чиновника з Білого дому, "Вагнер" наразі має близько 50 тисяч найманців. З них понад 4 тис. убито та 10 тис. поранено. Понад тисячу найманців ліквідовані від кінця листопада до початку грудня 2022-го поблизу Бахмута.

Невдачі "Вагнера" біля Бахмута

Окупантам не вдається захопити українське місто. Зокрема, Пригожин виправдовується, що Збройні сили організували щонайменше "п'ятсот рубежів оборони". А ще "вагнерівцям" бракує броньованої техніки та боєприпасів. Мовляв, його найманці днями борються за кожен будинок у Бахмуті.

Також бізнесмен намагається звинуватити у провалах Міністерство оборони Сергія Шойгу і російську промислову базу. Аналітики ISW зауважують, заяви "вагнерівців" про складнощі з проривом оборони ЗСУ спрямовані на те, щоб зняти з Пригожина відповідальність за невдачу біля Бахмута.

The Wall Street Journal пише, що російська армія вимушено призупинила наступ на Бахмут і перекидає бронетехніку та артилерію в напрямку Соледара, що розташований за 15 км на північ.

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