В Кремле зарождается противостояние между Путиным и Пригожиным – руководитель Bellingcat

Путин пытался задобрить Пригожина политической ролью, как у Жириновского, однако владельцу "Вагнера" оказалось этого мало.

Между президентом России Владимиром Путиным и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным зарождается противостояние, первым этапом которого стало увольнение генерала Сергея Суровикина с должности командующего российскими войсками в Украине.

Об этом руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев рассказал в интервью изданию "Главком".

"Я считаю, что на наших глазах зарождается новое противостояние в Кремле. На этот раз между Путиным и Пригожиным. И увольнение Сергея Суровикина — лишь первый его этап. Дальше мы увидим еще больше: как российский гарант под нарастающим давлением "Вагнера" будет действовать. По-другому просто не может быть, когда более 20 тысяч вооруженных головорезов за спиной у Пригожина считают своего лидера чуть ли не лучше самого российского гаранта", – прогнозирует Грозев.

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Он отметил, что в этом плане хорошо просматривается желание Пригожина получить часть реальной власти.

"Конечно, чтобы удовлетворить свои растущие властные амбиции, "повар Путина" потребует от своего хозяина убрать кого-то со своего пути. Кремлевскому вождю очень сложно это делать", — добавил расследователь.

Он обратил внимание, что Путин пытался раньше задобрить Пригожина, предложив ему политическую роль, которую в свое время играл в России уже покойный лидер партии "ЛДПР" Владимир Жириновский. То есть, по замыслу российского диктатора, главный "вагнеровец" должен собрать вокруг себя что-то вроде новой партии, лояльной к действующей власти.

"Однако Евгению Пригожину этого явно мало. Поэтому он и начал все сильнее давить на своего патрона, не имевшего другого выбора, кроме как перейти к глухой обороне. Одновременно пытаясь при этом отделаться от верховного "музыканта", – рассказал руководитель Bellingcat.

Он добавил, что сквозь эту призму следует рассматривать и недавние события: когда Минобороны РФ вдруг решило отступить от ранее заявленной победы в Соледаре.

"Хотя раньше российское военное руководство говорило, что мол, эта "победа" принадлежит только им и некому другому. Со своей стороны Пригожин всячески настаивал на том, что это все-таки достижение исключительно его частной армии", — напомнил Грозев.

По его словам, можно сделать вывод, что руководство РФ пытается каким-то образом снять напряжение во взаимоотношениях с "Вагнером".

"Однако, опять же, Пригожин не может сделать шаг назад, потому что постоянно находится под давлением своих же последователей из числа наемников. Поэтому он и дальше будет наступать на Путина, выдвигая новые требования", — считает расследователь.

Напомним, Россию ждет гражданская война с "кровавыми реками" и режим Путина обречен. Такой прогноз дал российский правозащитник и блоггер Марк Фейгин. Он также заявил о внутренней борьбе за власть в РФ между Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин испугался влияния Пригожина, а также лидера Чечни Рамзана Кадырова, и решил убрать их с информационного поля в России. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Именно Пригожин может стать потенциальным преемником Путина, считает экс-сотрудник британской военной разведки Филипп Инграм.

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