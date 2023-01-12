Украина, или даже Грозный или Уфа: эксперт озадачил ответом, где Путин может применить ядерное оружие

Запад боится, в чьи руки может попасть ядерное оружие в случае распада РФ.

Сейчас у России 6 тыс. ядерных боеголовок. Поэтому США и их союзники боятся, что Путин все же отважится на применение ядерного оружия.

Об этом заявил профессор политических наук Ратгарского Университета США Александр Мотыль в интервью ТСН.ua.

"Это серьезный вопрос. 6 тыс. боеголовок – это много. Даже если одна попадет в руки какого-нибудь террориста или сумасшедшего генерала, который ее готов применить, это опасность для всех. Может, не так для Америки, но по крайней мере для определенных народов в России, возможно для Украины", – отметил политолог.

Профессор вспомнил времена, когда распадался Советский Союз. Мотыль отметил, что тогда никто не мог вообразить, что Горбачев применит ядерное оружие против литовцев, грузин. Теперь ситуация изменилась.

"Путин – это человек жестокий, не полностью рациональный. Он тем более знает, так как мы знаем, что возможно близко конец его режима и возможен конец самой РФ. И тогда уже возникает вопрос не только какого-то условного террориста или сумасшедшего генерала, а самого сумасшедшего президента, на что он способен. До сих пор говорилось, что он может применить ядерное оружие в Украине. Да, это остается актуальным вопросом", – говорит эксперт.

В то же время, он не исключает, что в случае угрозы распада РФ Путин мог бы применить ядерное оружие, например, в столице российского Башкортостана Уфе или, может, даже в чеченском Грозном.

Ранее ряд экспертов в опросе аналитического центра Atlantic Council заявил, что Россия может распастись до 2033 года.

Угроза ядерного удара: что известно

Ранее Путин заявил, что РФ может нанести превентивный ядерный удар для разоружения противника.

Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев предполагает, что диктатор может действительно решиться на применение ядерного оружия.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж наоборот уверен, что Путин не решится применить ядерное оружие даже когда ВСУ зайдут в Крым.

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