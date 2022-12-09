Путин рассматривает вариант нанести превентивный ядерный удар — Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ может нанести превентивный ядерный удар для разоружения противника.

Об этом сообщает агентство Bloomberg на слова Путина, сказанные в пятницу, 9 декабря, во время пресс-конференции в Кыргызстане.

"РФ может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину возможности нанесения превентивного ядерного удара с целью разоружения противника", — пишет издание.

На вопрос журналистов о возможном применении превентивного ядерного удара, глава Кремля ответил: "Мы над этим думаем".

" Если мы говорим об обезоруживающем ударе, возможно, нам стоит подумать об использовании подходов наших американских партнеров", — сказал он, цитируя то, что он назвал американской стратегией использование высокоточных ракет для превентивного удара.

Путин снова вернулся к ядерным угрозам

Напомним, что Владимир Путин снова поднял угрозу ядерного оружия, о которой в последнее время после встречи G-20 перестали говорить. Однако 7 декабря глава Кремля решил снова к ней вернуться и заявил о росте угрозы ядерной войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор снова начал угрожать ядерным оружием, потому что это единственная тема, которая еще может смущать Запад. Впрочем, по мнению эксперта, ядерная риторика Путина изменилась, поскольку он заявил, что Россия первой никогда не применит ядерное оружие, а только в ответ.

Ловушки оккупантов для ВСУ, ядерная истерия Кремля и мощное предупреждение США | Александр Мусиенко

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