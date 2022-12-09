Путін розглядає варіант завдавання превентивного ядерного удару - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ може завдати превентивного ядерного удару для роззброєння противника.

Про це повідомляє агентство Bloomberg на слова Путіна, сказані у п'ятницю, 9 грудня, під час прескоференції у Киргизстані.

"РФ може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості завдавання першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника", - пише видання.

На запитання журналістів про ймовірне застосування превентивного ядерного удару, очільник Кремля відповів:"Ми над цим думаємо".

" Якщо ми говоримо про обеззброювальний удар, можливо, нам варто подумати про використання підходів наших американських партнерів", — сказав він, цитуючи те, що він назвав американською стратегією використання високоточних ракет для превентивного удару.

Путін знову повернувся до ядерних погроз

Нагадаємо, що Володимир Путін знову підняв загрозу ядерної зброї, про яку останнім часом після зустрічі G-20 припинили говорити. Однак 7 грудня очільник Кремля вирішив знову до неї повернутися та заявив про зростання загрози ядерної війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор знову почав погрожувати ядерною зброєю, бо - це єдина тема, яка ще може бентежити Захід. Втім, на думку експерта, ядерна риторика Путіна змінилася, оскільки він заявив, що Росія першою ніколи не застосує ядерну зброю, а лише у відповідь.

Пастки окупантів для ЗСУ, ядерна істерія Кремля і потужне попередження США | Олександр Мусієнко

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