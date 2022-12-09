Яка ситуація на фронті станом на 9 грудня: зведення Генштабу ЗСУ

Станом на п'ятницю, 9 грудня, російська армія продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення.

На інших напрямках РФ зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, окупанти обстрілюють позиції українських військ та цивільні об’єкти. Обладнують оборонні рубежі та позиції.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00 09.12.2022 р.

Ракетні та авіаційні удари

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 9 авіаційних ударів. Зафіксовано і 25 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали мирні населені пункти Комишуваха, Григорівське та Юльївка Запорізької області. Загроза завдавання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. В містах Мозир, Гомель та Могильов у Білорусі відзначено збільшення російських мобілізованих військовослужбовців. У військкоматах Гомельської області тривають заходи з перевірки облікових даних військовозобов’язаних.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку окремі підрозділи противника знаходяться у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Мінометного обстрілу зазнав населений пункт Ходине Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

Скриншот deepstatemap.live

Куп'янський напрямок

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне, Першотравневе Харківської області; Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку противник завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Греківка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка Донецької області.

Скриншот deepstatemap.live

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка та Залізне Донецької області.

Авдіївський напрямок

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли по районах Авдіївки, Бердичів, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

Скриншот deepstatemap.live

Новопавлівський напрямок

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Велика Новосілка та Новопіль Донецької області.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку окупанти завдали вогневого впливу по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

Скриншот deepstatemap.live

Херсонський напрямок

На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що поруч із лінією зіткнення. Знову артилерійських обстрілів зазнало місто Херсон та його околиці, постраждали мирні громадяни.

Втрати противника

Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Мобілізація в Росії

Водночас в окремих регіонах РФ тривають заходи з мобілізації. Так, зокрема, військовозобов’язаним в Самарській області продовжують вручати повістки.

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