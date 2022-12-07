Путін заявив, що загроза ядерної війни зростає

Президент Росії Володимир Путін заявив про зростання загрози ядерної війни.

Про це Путін сказав на зустрічі з членами Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини 7 грудня.

Водночас він узявся переконувати, що Росія начебто ніколи не застосує ядерну зброю першою.

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"Щодо загрози ядерної війни – така загроза наростає, чого гріха таїти. Щодо того, що Росія за жодних обставин не застосує першою, але якщо не застосує першою, значить, що і другою не застосує. Тому що можливості застосування у разі завдання ядерного удару по нашій території дуже обмежені", – сказав російський диктатор.

"Тим не менш, у нас стратегія наша застосування засобів захисту – а саме як захист ми розглядаємо зброю масового ураження – вона вся налаштована навколо так званого відповідно-зустрічного удару", – додав президент РФ.

Він також заявив про велику кількість американської тактичної ядерної зброї в Європі та запевнив, що Росія свою зброю нікому не передає.

За словами очільника Кремля, Росія не збожеволіла та усвідомлює те, що таке ядерна зброя. Путін переконує, що не збирається розмахувати ядерною зброєю, як бритвою, а виходить із того, що вона існує як фактор стримування.

А ще Путін похизувався, що РФ начебто має ядерну зброю в просунутішому і сучаснішому стані, ніж у будь-якої іншої держави.

Нагадаємо,

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