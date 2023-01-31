"Путин до сих пор сдерживал себя": американский историк оценил риск ядерного удара РФ

Применение Россией ядерного оружия маловероятно, поскольку диктатор РФ Владимир Путин скорее "блефовал" своими угрозами, чем действительно намерен реализовать их.

Об этом заявил американский писатель, военный историк, колумнист The Washington Post Макс Бут в интервью РБК-Украина.

"Использование ядерного оружия не обязательно принесет ему победу в войне. Это не простой способ выиграть войну. И действительно, ядерные осадки могут попасть в самую Россию. Следовательно, есть вероятность, что в какой-то момент он может применить ядерное оружие, но оно не высока. Это то, о чем нам нужно беспокоиться, но это событие с достаточно низкой вероятностью", — заявил историк.

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Он пояснил, что у некоторых экспертов и политиков возникает беспокойство, что Путин может применить ядерное оружие, если Россия начнет проигрывать, и это каким-то образом перерастет в третью мировую войну, но Бут сомневается, что диктатор пойдет на этот шаг.

"Я имею в виду, что есть некоторые опасения, что он может начать конвенционную агрессию против нейтральных стран. Но это несерьезная перспектива, потому что Путин достаточно рационален, чтобы понять: если он не может победить Украину, он не победит НАТО. Это не тот бой, который он хочет начинать... Путин блефовал ядерным оружием, но, знаете, он не сумасшедший, он не самоубийца, он не хочет начинать войну, в которой не сможет победить, до сих пор он сдерживал себя, даже когда украинцы наносили удары. в Крыму или России. Он будто бы проигнорировал это", — добавил Бут.

Кроме того, по его словам, на Путина существенно давит Китай, в частности Си Цзиньпин, призывающий не использовать ядерное оружие.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение о том, что риск применения ядерного оружия агрессором Россией невелик. Впрочем, отмечает он, "ядерная риторика" Кремля безответственна и опасна.

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