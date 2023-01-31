Буданов: "У Путина несколько двойников, а сам он неизлечимо болен"

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о двойниках российского диктатора Путина и его неизлечимой болезни.

У президента РФ Владимира Путина есть несколько двойников, а сам он болен раком.

Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Washington Post.

"Настоящий ли сейчас Путин – это открытый вопрос", – сказал начальник ГУР и добавил, что президент РФ неизлечимо болен раком.

Следует отметить, что, вероятно, именно на информацию украинской разведки возлагался президент Зеленский, заявив, что не уверен в том, вообще жив ли Путин.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не заинтересован во встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным. Глава государства стремится сделать все, чтобы российские оккупанты, которых же Путин и отправил уничтожать Украину, как можно скорее покинули нашу страну.

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