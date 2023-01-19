Зеленский: Я не до конца понимаю, действительно ли Путин жив

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что глава Кремля Владимир Путин еще жив.
Москва очень часто меняла свою позицию по мирным переговорам с Украиной. Как следствие, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что вообще непонятно, с кем говорить и о чем.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время украинского завтрака в Давосе.
"Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется… телевизионщики поймут — на хромакее, где-то он появляется, я не совсем понимаю, что это он. Я не совсем до конца понимаю, что он жив, или это он принимает решение или кто там принимает решение. Что за круг лиц? У меня нет такой информации", — сказал он.
В то же время Зеленский напомнил об обещаниях России европейским партнерам.
"Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в государство. Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Мирные переговоры? С кем?" – добавил президент.
Он также сказал, что Украина три года и даже больше делала все, чтобы освободить свои территории посредством дипломатии.
"Мирные переговоры – это не мир", – подчеркнул Зеленский.
Напомним, Путин во время разговора по телефону с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, мол, РФ открыта к диалогу по Украине. Впрочем, по его словам, Киеву следует учитывать "новые территориальные реалии".
Ранее руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть, по меньшей мере, трое двойников.
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