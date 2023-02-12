Крымские партизаны призывают бороться с захватчиками

Об этом они сообщили в социальных сетях.

"К жителям остального Крыма есть актуальная просьба: если вы видите большое скопление решеточной техники особенно в северном Крыму — присылайте в наш чат-бот их местоположение с точными координатами и желательно с фото и с описанием количества техники, ее состоянием", — говорится в сообщении.

Также важно фиксировать места дислокации личного состава оккупационной армии. В общем, любая военная активность и пассивность оккупантов в Крыму очень нужна, но как можно с точным описанием места и того, что там находится.

"Также мы знаем, что в Джанкойском районе оккупанты повсюду оборудовали ремонтные базы для своей техники, информация о них и их расположении тоже очень нужна. Спасибо, что от наших совместных действий зависит наша общая победа над рашистскими оккупантами", — резюмировали крымские партизаны.

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Оккупация украинского Крыма

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым, проведя там фейковый "референдум". Агрессор сразу включил полуостров в свой состав.

Украина до начала полномасштабной войны России говорила о возвращении Крыма по дипломатическому пути. Однако после нападения на наше государство заговорили о военно-дипломатическом методе возвращения Крыма. Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что Украина сможет вернуть Крым еще в 2023 году.

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