Оля Полякова собрала потрясающую сумму на приобретение дронов для ВСУ

Певица Оля Полякова продолжает поддерживать украинских защитников и дает благотворительные выступления.

На днях исполнительница спела в Буковеле, чтобы собрать средства на нужды вооруженных сил. На своей странице в Instagram Полякова поделилась результатами мероприятия и сообщила, что во время концерта удалось собрать полмиллиона гривен для наших защитников. Все собранные средства будут направлены на приобретение специального оборудования для бойцов.

"У меня есть хорошие новости о первых результатах благотворительного концерта и аукциона, который состоялся в Буковеле! Из собранных средств, а именно 500 тысяч гривен, было приобретено два дрона DJI Mavic 3 fly more combo, которые будут отправлены в помощь третьему полку Сил Специальных операций и 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.Победители лота "Ужин с Олей Поляковой" получили свое вознаграждение", — рассказала Полякова.

Ранее Оля Полякова поделилась историей того, как согласилась сделать фото с поклонником за донат для украинских военных.

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