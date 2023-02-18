Артем Пивоваров во время концерта тронул подарком для мальчика из Мариуполя

Момент умилил фанов во время выступления артиста.

Украинский певец Артем Пивоваров на концерте в Польше пригласил на сцену маленького поклонника.

Исполнитель увидел среди зрителей в зале своего давнего поклонника — мальчика из Мариуполя, который из-за войны войны был вынужден с родителями уехать за границу. Милое видео со встречи певец поделился в Instagram.

Пивоваров спустился в зал, чтобы обнять фана и вместе с ним подняться на сцену. В память об этом мгновении Артем подарил маленькому украинцу свое украшение.

"Мой друг из Мариуполя... Вижу будущее страны в этих глазах..." — написал в Сети Пивоваров.

Такой момент на концерте не мог оставить равнодушных среди зрителей. В комментариях поклонники Артема написали благодарность певцу за такой поступок. Также свой комментарий оставила мать мальчика.

"Я и муж безгранично благодарим Артема за такие бесценные моменты для нашего Андрюши", — написала девушка.

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