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Артем Пивоваров під час концерту зворушив подарунком для хлопчика з Маріуполя

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
315
Час на прочитання
1 хв
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Артем Пивоваров під час концерту зворушив подарунком для хлопчика з Маріуполя

Артем Пивоваров

Момент розчулив фанів під час виступу артиста.

Український співак Артем Пивоваров під час концерту у Польщі запросив на сцену маленького шанувальника.

Виконавець побачив серед глядачів у залі свого давнього прихильника - хлопчика з Маріуполя, який через війну був вимушений з батьками виїхати за кордон. Милим відео з зустрічі співак поділився в Instagram.

Пивоваров спустився у зал, щоб обійняти фана та разом з ним піднятися на сцену. На пам'ять про цю мить Артем подарував маленькому українцю свою прикрасу.

"Мій дружаня з Маріуполя... Бачу майбутнє країни в цих очах..." - написав у Мережі Пивоваров. 

Така мить на концерті не могла залишити байдужих серед глядачів. У коментарях шанувальники Артема написали подяку співакові за такий вчинок. Також свій коментар залишила мама хлопчика. 

"Я і чоловік безмежно дякуємо Артему за такі безцінні моменти для нашого Андрійка", - написала дівчина.

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Дата публікації
Перегляди
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