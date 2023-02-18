Артем Пивоваров під час концерту зворушив подарунком для хлопчика з Маріуполя

Момент розчулив фанів під час виступу артиста.
Український співак Артем Пивоваров під час концерту у Польщі запросив на сцену маленького шанувальника.
Виконавець побачив серед глядачів у залі свого давнього прихильника - хлопчика з Маріуполя, який через війну був вимушений з батьками виїхати за кордон. Милим відео з зустрічі співак поділився в Instagram.
Пивоваров спустився у зал, щоб обійняти фана та разом з ним піднятися на сцену. На пам'ять про цю мить Артем подарував маленькому українцю свою прикрасу.
"Мій дружаня з Маріуполя... Бачу майбутнє країни в цих очах..." - написав у Мережі Пивоваров.
Така мить на концерті не могла залишити байдужих серед глядачів. У коментарях шанувальники Артема написали подяку співакові за такий вчинок. Також свій коментар залишила мама хлопчика.
"Я і чоловік безмежно дякуємо Артему за такі безцінні моменти для нашого Андрійка", - написала дівчина.
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