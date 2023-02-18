Оля Полякова зібрала приголомшливу суму на придбання дронів для ЗСУ

Співачка Оля Полякова продовжує підтримувати українських захисників та дає благодійні виступи.

Днями виконавиця заспівала у Буковелі, аби зібрати кошти на потреби Збройних Сил. На своїй сторінці в Instagram Полякова поділилася результатами заходу та повідомила, що під час концерту вдалося зібрати півмільйона гривень для наших захисників. Усі зібрані кошти підуть на придбання спеціального обладнання для бійців.

"У мене є гарні новини про перші результати благодійного концерту та аукціону, який відбувся в Буковелі! З зібраних коштів, а саме 500 тисяч гривень, було придбано два дрони DJI Mavic 3 fly more combo, які будуть відправлені на допомогу третьому полку Сил Спеціальних операцій та 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Переможці лота "Вечеря з Олею Поляковою" отримали свою винагороду", - розповіла Полякова.

Раніше Оля Полякова поділилася історією, як погодилася зробити фото з шанувальником за донат для українських військових.

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