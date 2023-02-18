Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оля Полякова зібрала приголомшливу суму на придбання дронів для ЗСУ

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
892
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Оля Полякова зібрала приголомшливу суму на придбання дронів для ЗСУ

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка заспівала на благодійному вечорі.

Співачка Оля Полякова продовжує підтримувати українських захисників та дає благодійні виступи.

Днями виконавиця заспівала у Буковелі, аби зібрати кошти на потреби Збройних Сил. На своїй сторінці в Instagram Полякова поділилася результатами заходу та повідомила, що під час концерту вдалося зібрати півмільйона гривень для наших захисників. Усі зібрані кошти підуть на придбання спеціального обладнання для бійців.

"У мене є гарні новини про перші результати благодійного концерту та аукціону, який відбувся в Буковелі! З зібраних коштів, а саме 500 тисяч гривень, було придбано два дрони DJI Mavic 3 fly more combo, які будуть відправлені на допомогу третьому полку Сил Спеціальних операцій та 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Переможці лота "Вечеря з Олею Поляковою" отримали свою винагороду", - розповіла Полякова. 

Раніше Оля Полякова поділилася історією, як погодилася зробити фото з шанувальником за донат для українських військових.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
892
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація