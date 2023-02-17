Столтенберг объяснил, почему страны-члены НАТО не спешат предоставить Украине современные истребители

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что сейчас существует настоятельная необходимость оказывать Украине военную поддержку, а поставки современных истребителей займут время. Впрочем, он заверил, что консультации со странами-членами НАТО по самолетам продолжаются.

Об этом Столтенберг рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.

"В частности, и об этом мы говорим на консультациях со странами-членами НАТО. Такие консультации — о том, что нам следует поставлять Украине — продолжаются с тех пор, как началась война. И то, что мы видим — поддержка, оказываемая членами НАТО — стала намного большей вместе с тем, как стала больше война. Начиная с джавелинов, противотанкового оружия, артиллерии для ПВО, дальше — бронированные машины, тяжелые танки и теперь мы обсуждаем самолеты. Позвольте сказать, что независимо от решения о самолетах, я думаю нам надо понять, что есть настоятельная потребность оказывать поддержку прямо сейчас, а поставки самолетов займет время. Поэтому мы должны доставить то, что государства-члены уже пообещали — по танкам, по системам ПВО", — пояснил он.

Вторая причина, как отметил генсек НАТО — сейчас важно обсуждать, какие новые виды вооружений следует предоставить Украине и эффективно ли оно работает на поле боя.

"Да так же важно убедиться, что то вооружение, которое Украина уже получила, работает как положено. Поэтому мы должны убедиться, что доставляем достаточно боеприпасов запчастей, чтобы это оружие было на ходу, потому что иначе Украина не сможет победить в этой войне", — отметил он.

Напомним, группа конгрессменов США написала Байдену письмо с призывом предоставить Украине истребители F-16. Они полагают, что истребители "могут стать решающими для контроля над украинским воздушным пространством в этом году".

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