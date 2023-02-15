"Специфический запрос": в Британии ответили, передадут ли Украине истребители

Министр обороны Великобритании Бен Воллес сделал заявление о поставке истребителей Украине, выразив сомнение, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет Британия передаст их Киеву. В настоящее время страна сосредоточена на том, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе и сделать невозможным продвижение России.

Об этом министр обороны Британии Бен Воллес сказал в эфире BBC.

Глава Минобороны Британии пояснил, что на отправку истребителей уйдет много времени. Также еще необходимо научить пилотов.

"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители, потому что это очень разные системы вооружения, чем, вы знаете, ручные противотанковые ракеты. Эти самолеты испытывают не только огромные трудности, знаете, вы просто не можете научиться летать через неделю или две, это займет много времени. Мы должны планировать не только борьбу сейчас, где мы помогаем Украине отражать незаконное вторжение России, но мы должны помогать Украине с ее долгосрочной устойчивостью", — заявил Воллес.

В комментарии Sky News британский министр добавил, что, по его мнению, союзники должны скорее помочь Украине поддержкой сил на земле, а не сосредотачиваться на предоставлении самолетов. По его словам, вместо истребителей Британия могла оказать более срочную поддержку с оружием большой дальности и зенитными ракетами.

"Я думаю, что мы можем помочь Украине раньше, придав им необходимую силу на поле боя, а не выполняя специфический запрос", — сказал он.

Глава Минобороны Британии заверил, что союзники продолжают поддерживать Украину в ее борьбе с агрессией РФ.

"Мы должны планировать не только борьбу на этот момент, где мы помогаем Украине отражать незаконное вторжение России, но мы должны помогать Украине с долгосрочной устойчивостью", — сказал Воллес.

В свою очередь Байден изменил свою категоричность в вопросе поставке Украине истребителей.

Как сообщает CNN, Вашингтон не будет запрещать союзникам поставлять истребители F-16 Украине.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц после решения о передаче Украине Leopard исключил возможные поставки боевых самолетов Киеву. Также ФРГ не будет отправлять на фронт своих солдат, отметил Шольц.

Напомним, эксперт объяснил, как повлияют истребители F-16 на контрнаступление Украины.

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