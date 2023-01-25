Шольц после решения о Leopard очертил "красные линии" для дальнейшей поддержки Украины

Германия не будет отправлять на фронт своих солдат, подчеркнул Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц, объявивший о передаче Украине Leopard, исключил возможные поставки боевых самолетов Киеву.

Об этом Шольц заявил во время выступления Бундестаге, пишет Spiegel.

Канцлер ФРГ заявил, что категорически исключает поставки боевых самолетов и развертывание наземных войск в Украине. Но заверил, что Германия вместе с союзниками и дальше будет поддерживать Украину другой военной техникой и вооружениями.

"Мы ни в коем случае не отправим наземные войска. Я сказал, что прямого участия солдат НАТО в войне в Украине не будет. Такого не было и не будет в будущем. И каждый может на это положиться", — сказал Шольц .

Кроме того, немецкий канцлер высказался против возможного введения беспилотной зоны над Украиной: " Мы этого делать не будем. И по этому поводу ничего не изменилось и не изменится".

Напомним, Германия 25 января официально решила передать Украине роту танков Leopard 2. Также Берлин разрешил другим странам отправлять в Украину эту современную тяжелую технику.

Как заявил британский вице-маршал авиации в отставке Шон Белл, из-за этого решение Берлина запаниковало РФ.

А премьер Польши Матуеш Моравецкий назвал решение "большим шагом, чтобы остановить Россию ".

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