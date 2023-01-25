Зеленский обсудил с Шольцом поставку Украине танков Leopard 2

Канцлер ФРГ сообщил главе государства о своем решении поставить Украине танки Leopard 2.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграмме.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим", – написал Зеленский.

Напомним, министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно за три месяца.

Что известно о поставках танков Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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