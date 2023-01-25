Зеленський обговорив з Шольцом постачання Україні танків Leopard 2

Канцлер ФРН повідомив главі держави про своє рішення поставити Україні танки Leopard 2.

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграмі.

"Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки і тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний Олафу Шольцу та всім нашим друзям у Німеччині", - написав Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.

Що наразі відомо про постачання танків Україні - читайте в матеріалі ТСН.ua.

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