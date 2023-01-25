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Шольц після рішення про Leopard окреслив "червоні лінії" для подальшої підтримки України

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Шольц після рішення про Leopard окреслив "червоні лінії" для подальшої підтримки України

Фото: Associated Press

Німеччина не відправлятиме на фронт своїх солдатів, наголосив Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який оголосив про передавання Україні Leopard, виключив можливі постачання бойових літаків Києву.

Про це Шольц заявив під час виступу Бундестазі, пише Spiegel.

Канцлер ФРН заявив, що категорично виключає постачання бойових літаків та розгортання наземних військ в Україні. Але запевнив, що Німеччина разом з союзниками і надалі підтримуватиме Україну іншою військовою технікою та озброєннями.

"Ми у жодному разі не відправимо наземні війська. Я сказав, що прямої участі солдатів НАТО у війні в Україні не буде. Такого не було і не буде в майбутньому. І кожен може на це покластися", - сказав Шольц.

Крім того, німецький канцлер висловся проти можливого запровадження безпілотної зони над Україною: "Ми цього робити не будемо. І щодо цього нічого не змінилося і не зміниться".

Нагадаємо, Німеччина 25 січня офіційно вирішила передати Україні роту танків Leopard 2. Також Берлін дозволив іншим країнам відправляти до України цю сучасну важку техніку.

Як заявив британський віцемаршал авіації у відставці Шон Белл, через це рішення Берліна запанікувала РФ.

А прем'єр Польщі Матуеш Моравецький назвав рішення "великим кроком, щоб зупинити Росію".

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Дата публікації
Перегляди
8693
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