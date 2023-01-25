"Росія запанікувала" - британський віцемаршал про дозвіл Німеччини передати Україні Leopard

Росія запанікувала через рішення Німеччини відправити Україні танки Leopard 2.

Про це заявив британський віцемаршал авіації у відставці Шон Белл, повідомляє Sky News.

Експерт сказав, що пропозиція Великої Британії доставити танки Challenger 2 Україні "майже напевно" допомогла вийти з глухого кута, який передував рішенню канцлера Німеччини. Тепер, за його словами, це рішення Берліна відкрило двері для додаткових поставок танків Україні.

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"Тепер, коли ми побачили, що це розблокування, воно дійсно відкриває двері для потенційно більшої кількості Leopard 2. Буде дуже цікаво подивитися, скільки (пропонується) американських танків Abrams. Я підозрюю, що це буде відповідна пропозиція", — сказав військовий аналітик.

Реагуючи на це, за словами аналітика, Росія поспішно поставила на озброєння свій новітній танк Т-14, незважаючи на повідомлення про його недоліки.

"Те, як Росія тут відповідає, відчувається лише паніка. Майже, напевно, тому що Росія розуміє, наскільки вирішальним може бути питання танків, західних танків для України, у цій війні", - сказано в його повідомленні.

Танки Leopard для України

Німеччина 25 січня офіційно вирішила передати Україні роту танків Leopard 2. Також Берлін дозволив іншим країнам відправляти до України цю сучасну важку техніку.

Керівник ОП Андрій Єрмак привітав рішення Берліна та наголосив, що "перший танковий крок зроблено".

Прем'єр Польщі Матуеш Моравецький назвав рішення "великим кроком, щоб зупинити Росію". Голова уряду Великої Британії Ріші Сунак додав, що німецькі Leopard та британські Challenger допоможуть ЗСУ.

За даними Spiegel, європейські країни планують надати українським військовим основні бойові танки для двох батальйонів - це 80 Leopard - по 40 одиниць. Крім того, Сполучені Штати Америки оснастять ще один батальйон Abrams.

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