"Специфічний запит": у Британії відповіли, чи передадуть Україні винищувачі

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес зробив заяву щодо постачання винищувачів Україні, висловивши сумнів, що в найближчі кілька місяців чи навіть років Британія передасть їх Києву. Наразі країна зосереджена на тому, щоб Київ міг захистити себе в довгостроковій перспективі і унеможливити просування Росії.

Про це міністр оборони Британії Бен Уоллес сказав в ефірі ВВС.

Голова Міноборони Британії пояснив, що на відправку винищувачів знадобиться багато часу. Також ще необхідно навчити пілотів.

"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обов’язково передамо винищувачі, тому що це дуже різні системи озброєння, ніж, ви знаєте, ручні протитанкові ракети. Ці літаки мають не тільки величезні труднощі, знаєте, ви просто не можете навчитися літати за тиждень або два, це займе багато часу. Ми повинні планувати не лише боротьбу наразі, де ми допомагаємо Україні відбивати незаконне вторгнення Росії, але ми повинні допомагати Україні з її довгостроковою стійкістю", - заявив Уоллес.

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У коментарі Sky News британський міністр додав, що, на його думку, союзники мали б швидше допомогти Україні підтримкою сил на землі, а не зосереджуватися на наданні літаків. За його словами, замість винищувачів Британія могла б надати більш термінову підтримку зі зброєю великої дальності та зенітними ракетами.

"Я думаю, що ми можемо допомогти Україні раніше, надавши їм необхідну силу на полі бою, а не виконуючи специфічний запит", - сказав він.

Голова Міноборони Британії запевнив, що союзники продовжують підтримувати Україну у її боротьбі з агресією РФ.

"Ми повинні планувати не лише боротьбу на цей момент, де ми допомагаємо Україні відбивати незаконне вторгнення Росії, але ми повинні допомагати Україні з її довгостроковою стійкістю", - сказав Уоллес.

Своєю чергою, Байден змінив свою категоричність у питанні постачанні Україні винищувачів.

Як інформує CNN, Вашингтон не буде забороняти союзникам постачати винищувачі F-16 Україні.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц після рішення про передавання Україні Leopard виключив можливі постачання бойових літаків Києву. Також ФРН не відправлятиме на фронт своїх солдатів, наголосив Шольц.

Нагадаємо, експерт пояснив, як вплинуть винищувачі F-16 на контрнаступ України.

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