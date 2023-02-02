Вашингтон не буде забороняти союзникам постачати винищувачі F-16 Україні - CNN

Сполучені Штати Америки не будуть блокувати постачання до України винищувачів F-16 країнами-союзниками, якщо вони ухвалять таке рішення. Вашингтон нібито не проти цього від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що на початку війни у Вашингтоні вважали, що передавання цих військових літаків спровокує президента-диктатора РФ Володимира Путіна на небажану ескалацію. Втім, тепер позиція Білого дому змінилася,

Труднощі з передавання F-16 здебільшого логістичні, а також пов'язані зі складністю управління. Адже навчання може вимагати трохи більше часу.

Водночас багато офіційних осіб у Сполучених Штатах зазначають, що нібито власні літаки держава передавати не планує, бо це буде надто дорого та складно.

Втім, США фактично дала зелене світло союзникам, які можуть надати ЗСУ сучасні винищувачі F-16.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що передавання F-16 Україні – це питання часу. Він не виключає, що до весни отримаємо західну авіацію до складу Сил оборони України.

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