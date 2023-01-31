Постачання винищувачі F-16 для України: світові лідери розділились в думках

Сполучені Штати не надаватимуть Україні винищувачі F-16, про це, відповідаючи на питання журналістів, заявив президент Байден. Поставки нашій державі сучасних літаків - є предметом дискусії у багатьох країнах-союзниках, йдеться в ТСН.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, необхідно до двох сотень винищувачів, щоби замінити фізично і морально застарілу авіацію, яка є у нас нині, бо ж найновіший літак на озброєнні ЗСУ з'явився ще у 1991 році. Прохання президента України надати наший військовим сучасні винищувачі пролунало майже два тижні тому. За повідомленнями ЗМІ, нині серед союзників нашої держави триває дискусія, не всі учасники якої дають відповідь, що задовольняла б українців.

У Білому домі підтримують позицію президента США щодо ненадання літаків і нагадують про допомогу, яку вже надають. Більше про вже анонсовані рішення зокрема щодо танків, говорить і канцлер Німеччини. Дебати щодо постачання Україні винищувачів він розкритикував. “Що нам потрібно зараз, так це серйозні дебати, а не конкуренція, у якій, можливо, внутрішньополітичні мотиви відіграють більшу роль, ніж підтримка України”, - заявив Олаф Шольц

Продовжувати підтримувати нашу державу й уважно прислухатися до її запитів тим часом, обіцяють у Британії. Водночас, речник уряду країни запевняє, передача Україні британських винищувачів була б непрактичною, бо на те, аби навчитися літати на них, потрібні місяці.

Дещо іншу позицію висловлюють країни континентальної Європи. Так, у Польщі напередодні заявили, що питання постачання винищувачів F-16-ть можливо лише у тісній координації з союзниками по НАТО. “Ми бачимо, що рівень рішучості вільного світу захищати Україну зростає. Це справді добре. Щось табуйоване, заборонена півроку тому тема сьогодні стає реальністю”, - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Про відсутність табу на надання українцям винищувачів говорить і прем'єр Нідерландів. Його країна готова розглянути відповідний запит Києва. Не виключає надання винищувачів і президент Франції Еммануель Макрон. Щоправда, з умовами - аби обладнання не призвело до ескалації та не використовувалося для атак на російській землі і щоби надання винищувачів не ослабило французьку армію.

Лунають із Франції і заяви про можливість навчати українських пілотів. Ці питання сьогодні у Парижі з Еммануелем Макроном має обговорити міністр оборони України Олексій Рєзніков. До нової зустрічі групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" лишається трохи більше двох тижнів. Цей час для розблокування рішень щодо необхідних нам винищувачів і далекобійних ракет обіцяють посилено використовувати в українському МЗС. Його глава Дмитро Кулеба сьогодні наголосив, що доручив дипломатам у ключових столицях зробити досягнення цієї мети пріоритетом.

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