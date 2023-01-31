Поставки истребители F-16 для Украины: мировые лидеры разделились во мнениях

Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине истребители F-16, об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Байден. Поставки нашему государству современных самолетов являются предметом дискуссии во многих странах-союзниках, говорится в ТСН.

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что необходимо до двух сотен истребителей, чтобы заменить физически и морально устаревшую авиацию, которая есть у нас сейчас, поскольку новейший самолет на вооружении ВСУ появился еще в 1991 году. Прошение президента Украины предоставить нашим военным современные истребители прозвучало почти две недели назад. По сообщениям СМИ, сейчас среди союзников нашего государства идет дискуссия, не все участники которой дают ответ, что удовлетворяло бы украинцев.

В Белом доме поддерживают позицию президента США по непредоставлению самолетов и напоминают о помощи, которую уже оказывают. Больше об уже анонсированных решениях в частности по танкам, говорит и канцлер Германии. Дебаты по поставке Украине истребителей он подверг критике. "Что нам нужно сейчас, так это серьезные дебаты, а не конкуренция, в которой возможно внутриполитические мотивы играют большую роль, чем поддержка Украины", — заявил Олаф Шольц.

Продолжать поддерживать наше государство и внимательно прислушиваться к его запросам, обещают в Британии. В то же время, представитель правительства страны уверяет, передача Украине британских истребителей была бы непрактичной, потому что на то, чтобы научиться летать на них, нужны месяцы.

Несколько иную позицию выражают страны континентальной Европы. Так, в Польше накануне заявили, что вопрос поставки истребителей F-16 возможно только в тесной координации с союзниками по НАТО. “Мы видим, что уровень решимости свободного мира защищать Украину растет. Это действительно хорошо. Что-то табуированное, запретная полгода назад тема сегодня становится реальностью”, — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об отсутствии табу на предоставление украинцам истребителей говорит и премьер Нидерландов. Его страна готова рассмотреть соответствующий запрос Киева. Не исключает предоставления истребителей и президент Франции Эммануэль Макрон. Правда, с условиями — чтобы оборудование не привело к эскалации и не использовалось для атак на российской земле и предоставление истребителей не ослабило французскую армию.

Раздаются из Франции и заявления о возможности учить украинских пилотов. Эти вопросы сегодня в Париже с Эммануэлем Макроном обсудит министр обороны Украины Алексей Резников. До новой встречи группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" остается чуть больше двух недель. Это время для разблокирования решений по необходимым нам истребителям и дальнобойным ракетам обещают усиленно использовать в украинском МИД. Его глава Дмитрий Кулеба сегодня подчеркнул, что поручил дипломатам в ключевых столицах достичь этой цели приоритетом.

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