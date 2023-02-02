Вашингтон не будет запрещать союзникам поставлять истребители F-16 Украине — CNN

Затруднения по передаче F-16 в большинстве своем логистические.
Соединенные Штаты Америки не будут блокировать поставки в Украину истребителей F-16 странами-союзниками, если они примут такое решение. Вашингтон якобы не против этого от международных партнёров.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в начале войны в Вашингтоне считалось, что передача этих военных самолетов спровоцирует президента-диктатора РФ Владимира Путина на нежелательную эскалацию. Впрочем, теперь позиция Белого дома изменилась,
Затруднения по передаче F-16 в большинстве своем логистические, а также связаны со сложностью управления. Ведь обучение может потребовать немного больше времени.
В то же время многие официальные лица в Соединенных Штатах отмечают, что якобы собственные самолеты государство передавать не планирует, потому что это будет слишком дорого и сложно.
Впрочем, США фактически дали зеленый свет союзникам, которые могут предоставить ВСУ современные истребители F-16.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что передача F-16 Украине – это вопрос времени. Он не исключает, что весной получим западную авиацию в состав Сил обороны Украины.
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