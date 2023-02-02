Експерт пояснив, як вплинуть винищувачі F-16 на контрнаступ України

Є багато передумов для успішного контрнаступу, каже експерт.

Україна потребує сучасних винищувачів F-16 для успішного контрнаступу, щоб завдяки їм закрити небо над позиціями.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю "Обозревателю".

"З одного боку, працює українська артилерія, з іншого боку, активно залучена бронетехніка – а ми пам'ятаємо, що корабель із 60 танками Bradley вже рухається до України. Плюс усе це військо з неба прикривають винищувачі, наприклад, F-16. Це створює всі передумови для того, щоб контрнаступ був успішним", - пояснив Селезньов.

Експерт зазначив, що під час контрнаступу та намірів звільнити певні території потрібні ресурси хоча б на чотири тижні активних бойових дій. Йдеться про потреби на одну операцію. А загалом операцій з повного звільнення України може бути 5, 6 чи 7.

"Кожна така операція залежить від ресурсів на чотири тижні бойових дій. А це артилерія та боєприпаси, це танки та інші типи бойових броньованих машин", - додав він.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що для захисту неба Україна потребує заміни застарілих радянських літаків різних типів єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16 у кількості до 200 бортів. Наразі авіаційне угруповання окупантів у п'ять-шість разів перевершує українську авіацію за кількістю бойових машин.

За його словами, Україна вже почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16.

Аналітики підрахували, що "закрити небо" над Україною винищувачами F-16 стане майже у $30 млрд.

Проте президент США Джо Байден у понеділок, 30 січня, заявив, що Америка не передаватиме Україні літаки F-16.

У Білому домі підтримали позицію президента США Джо Байдена щодо невідправляння в Україну літаки F-16. В адміністрації Байден заявили, США уже надсилають або анонсували допомогу для відправлення, включно з танками Abrams.

Своєю чергою, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив думку, що Україна може отримати винищувачі F-16 навіть раніше, ніж очікувалося, оскільки США заздалегідь виділили кошти на навчання українських пілотів.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що передача F-16 Україні – це питання часу.

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