Росіяни обстріляли Херсон і Комишани: загинули мирні мешканці

Відомо, про двох загиблих.

Зранку 2 лютого російські окупаційні війська зранку відкрили вогонь по житловому сектору селища Комишани на Херсонщині.

Про це повідомили у Telegram Херсонської ОВА.

Росіяни влучили у приватний будинок. Уламки російського снаряду травмували 44-річну жінку. Вона загинула від отриманих на місці.

"Це черговий військовий злочин рашистів, які щодня атакують мирних жителів Херсонщини", - наголошують у повідомлненні.

Тим часом "Суспільне" пише, що військові РФ обстріляли центр Херсона. За словами керівника пресофісу ОВА Олександра Толоконнікова, там також загинула людина.

Нагадаємо, армія РФ ввечері 1 лютого завдала ракетного удару по житловому чотириповерховому будинку в Краматорську Донецької області. Було повністю зруйновано один під'їзд. Загинуло щонайменше три людини.

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