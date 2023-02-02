Россияне обстреляли Херсон и Камышаны: погибли мирные жители

Известно, о двух погибших.

Утром 2 февраля российские оккупационные войска утром открыли огонь по жилому сектору поселка Камышаны Херсонской области.

Об этом сообщили в Telegram Херсонской ОВО.

Россияне попали в частный дом. Обломки российского снаряда травмировали 44-летнюю женщину. Она погибла от полученных на месте.

"Это очередное военное преступление рашистов, ежедневно атакующих мирных жителей Херсонщины", — подчеркивают в сообщении.

Тем временем "Общественное" пишет, что военные РФ обстреляли центр Херсона. По словам руководителя пресс-офиса ОВА Александра Толоконникова, там также погиб человек.

Напомним, армия РФ вечером 1 февраля нанесла ракетный удар по жилому четырехэтажному дому в Краматорске Донецкой области. Был полностью разрушен один подъезд. Погибли по меньшей мере три человека.

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