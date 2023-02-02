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Українські військові прибули до Німеччини на протиповітряні навчання з Patriot - Spiegel

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Українські військові прибули до Німеччини на протиповітряні навчання з Patriot - Spiegel

Фото: Associated Press

До Німеччини українці прибули днями.

Українські військові прибули до Німеччини, аби навчатися роботі із зенітно-ракетним комплексом Patriot. Група складається із 70 осіб

Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що військові прибули до Німеччини ще у вівторок. Сьогодні, 2 лютого, вони мають розпочати навчання.

Німецький уряд на підставі консультацій із США хоче надати Україні повну систему Patriot для відбиття атак безпілотників, ракет чи літаків. Система включає центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії і шість або більше пускових установок, встановлених на вантажівці.

Нагадаємо, Вашингтон офіційно повідомив про пакет допомоги для Україні. Він, зокрема, міститиме одну батарею ЗРК Patriot. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ЗРК в Україні будуть на бойовому чергуванні вже в середині весни 2023-го.

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Дата публікації
Перегляди
516
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