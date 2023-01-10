У Зеленського розповіли, коли ЗРК Patriot будуть в Україні

Україна отримає дві батареї ЗРК Patriot по 8 пускових установок.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ЗРК Patriot в Україні будуть на бойовому чергуванні вже в середині весни 2023 року.

Про це він сказав в інтерв'ю Василю Голованову.

Україна вже в середині весни очікує на прибуття сучасних систем ППО. У майбутньому саме на такому виді озброєнь будуватиметься оборона України.

"Від 1,5 до 3 місяців навчання та логістичного постачання цих систем", - сказав Подоляк.

Радник Єрмака додав, що Україна отримає дві батареї ЗРК Patriot по 8 пускових установок.

Передавання Україні ЗРК Patriot: що відомо

Під час візиту візиту Володимира Зеленського до США у Байдена повідомили, що Україні таки передадуть сучасну систему ППО - ЗРК Patriot. Згодом ще одну батарею цієї зброї погодилась передати і Німеччина.

Американські ЗМІ повідомили, що українські військові наступного тижня почнуть тренування на протиракетній системі Patriot у Сполучених Штатах.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поінформував, що нову систему ППО Patriot Україна використовуватиме для відсічі російській авіації, яка обстрілює ракетами нашу державу.

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