У ЗСУ розповіли, чи збиватимуть ЗРК Patriot іранські дрони

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що нову систему ППО Patriot Україна використовуватиме для російської авіації, яка обстрілює ракетами нашу державу.

Про це він сказав 23 грудня в етері телемарафону.

Ігнат наголосив, що з американської системи ППО ЗСУ точно не збиватимуть іранських дронів. Ця система відганятиме російську авіацію.

"Я думаю, що в крайньому випадку можливе застосування, тому що ми сьогодні маємо Iris-T та NASAMS, які теж збивали Shahed. Я хочу сказати, що хоч Shahed і має вражаючу частину не таку велику, як ракета, але якщо він потрапить у важливий об'єкт, то це призведе до більших збитків, ніж ми втратимо ракету", - зазначив Ігнат.

Передавання Україні ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги, в який увійшли зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна досить довго намагалася отримати американську систему ППО Patriot. За словами дипломата, ЗРК Patriot допоможуть урятувати життя українців та інфраструктуру.

ЗСУ знадобиться кілька місяців на підготовку до використання зенітних ракетних комплексів Patriot, наданих Сполученими Штатами Америки.

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