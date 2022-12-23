Які об'єкти у Росії можуть стати цілями для України: експерт перелічив

Нарожний зазначає, що Україна може завдавати таких ударів, якщо отримає необхідне озброєння від Заходу, або розробить власне.

Військовий експерт і волонтер Павло Нарожний перелічив об'єкти на території РФ, по яких Україна може завдавати ударів.

Про це інформує FREEДОМ.

На його думку, перш за все йдеться про нафтобази, аеродроми, морські порти. Нарожний вважає, що для цього навіть не потрібно попереджати ООН – Київ сам має вирішувати про завдання ударів по території агресорки

"Насамперед, це будуть військові об’єкти. Те, що ми вже бачили. Нафтобази, нафтоналивні бази, з яких йде паливо на військову техніку. Це військові об’єкти такі як: аеродроми, не цивільні, а з яких злітають ракетоносці, б’ють по території України. Це будуть, однозначно, морські порти, формату Севастопольської морської бухти, Новоросійської, можливо, де розташовані підводні російські човни, з яких вони стріляють "Калібрами" по території України. Такого класу об’єкти, я думаю, будуть зруйновані", — сказав він.

Нарожний зазначає, що Україна може завдавати таких ударів, якщо отримає необхідне озброєння від Заходу, або розробить власне. Експерт також наголосив на важливості дронів для цих ударів.

"Ми ще забули про флот дронів, той, на який уже зайшло фінансування через платформу United24. Питання часу, коли вони будуть побудовані і коли ми почнемо топити все військове, що знаходиться в Чорному морі", — вважає Нарожний.

Також він додає, що у разі нового повномасштабного вторгнення зі сторони Білорусі, Україні вважатиме законними цілями всі важливі об’єкти на її території і може їх знищити.

Нагадаємо, що наймасштабніша "бавовна" на території РФ трапилася 5 грудня. Тоді на на російських аеродромах "Дягілєво" (Рязанська область) та "Енгельс" (Саратовська область) пролунали вибухи.

На аеродромі "Енгельс" внаслідок вибуху було пошкоджено два ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95 і загинули троє російських військових. На супутниковому знімку авіабази "Дягілєво" видно сліди горіння довкола літака Ту-22М3, який мав бомбити українські міста.

20 грудня у Брянській області сталася "бавовна" на енергооб'єкті. Тоді ж у Шебекіно (Бєлгородська область) спалахнула потужна пожежа на енергетичному об'єкті, внаслідок чого місто повністю знеструмлене.

Українська сторона офіційно не підтверджує свою відповідальність за вибухи на території Росії.