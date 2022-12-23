Какие объекты в России могут стать целями для Украины: эксперт перечислил

Нарожный отмечает, что Украина может наносить такие удары, если получит необходимое вооружение от Запада, или разработает собственное.

Военный эксперт и волонтер Павел Нарожный перечислил объекты на территории РФ, по которым Украина может наносить удары.

Об этом информирует FREEДОМ.

По его мнению, прежде всего речь идет о нефтебазах, аэродромах, морских портах. Нарожный считает, что для этого даже не нужно предупреждать ООН – Киев сам должен решать нанесение ударов по территории агрессорки

"Прежде всего, это будут военные объекты. То, что мы уже видели. Нефтебазы, нефтеналивные базы, из которых идет топливо на военную технику. Это военные объекты такие как: аэродромы, не гражданские, а с которых взлетают ракетоносцы. Это будут, однозначно, морские порты, формата Севастопольской морской бухты, Новороссийской, возможно, где расположены подводные российские лодки, из которых они стреляют "Калибрамы" по территории Украины. Такого класса объекты, я думаю, будут разрушены", — сказал он.

Нарожный отмечает, что Украина может наносить такие удары, если получит необходимое вооружение от Запада, или разработает собственное. Эксперт также отметил важность дронов для этих ударов.

"Мы еще забыли о флоте дронов, тот, на который уже зашло финансирование через платформу United24. Вопрос времени, когда они будут построены и когда мы начнем топить все военное, находящееся в Черном море", — считает Нарожный.

Также он добавляет, что в случае нового полномасштабного вторжения со стороны Беларуси, Украина сочтет законными целями все важные объекты на ее территории и может их уничтожить.

Напомним, что самый масштабный "хлопок" на территории РФ случился 5 декабря. Тогда на российских аэродромах "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область) раздались взрывы.

На аэродроме "Энгельс" в результате взрыва были повреждены два вражеских стратегических бомбардировщика Ту-95 и погибли трое российских военных. На спутниковом снимке авиабазы "Дягилево" видны следы горения вокруг самолета Ту-22М3, который должен был бомбить украинские города.

20 декабря в Брянской области произошел "хлопок" на энергообъекте. Тогда же в Шебекино (Белгородская область) разразился мощный пожар на энергетическом объекте, в результате чего город полностью обесточен.

Украинская сторона официально не подтверждает свою ответственность за взрывы на территории России.