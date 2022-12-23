Пентагон може навчати українських військових керувати Patriot у США — ЗМІ

Міністерство оборони Сполучених Штатів не відкидає можливості навчання українських військових експлуатації зенітно-ракетних комплексів Patriot на військовій базі в США

Про це пише Politico із посиланням на обізнані джерела.

Зараз Пентагон обговорює питання, чи слід проводити повний цикл навчання на території США або лише його частину.

Потрібно кілька місяців, щоби навчити українців управлінню ЗРК Patriot.

Навчання можна провести в США у Форт-Сіллі, що в штаті Оклахома, де знаходиться більшість інструкторів та складних тренажерів.

Хоча проведення тренінгу в Європі можна здійснити, але пов'язане з великими логістичними труднощами.

Зауважимо, що цього жодне навчання українських військових не проводилось у США.

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Передача Patriot Україні

Нагадаємо, що рано російський диктатор Володимир Путін пригрозив "поклацувати" ПРО Patriot, які США нададуть Україні. Він вважає Patriot "застарілими системами".

Також у Путіна істерично відреагували на передачу Patriot Україні. Постачання озброєння Україні нібито ускладнюють процес врегулювання конфлікту.

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