23 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 23 грудня, в православному календарі день пам’яті преподобного Фоми. Жив він в X столітті. Ще в юних роках проявляв тягу до чернечого життя, мріяв отримати постриг. В той час багатий вельможа вирішив влаштувати в Константинополі монастир і попросив Фому стати в ньому настоятелем. Однак столичне життя швидко набридло святому, тому він пішов в пустелю, щоб жити там самітником. Коли ченці його знайшли там через деякий час, він подвизався просто неба, тому віряни побудували святому хижку, а потім ще й привели йому двох сподвижників.

Дев'ять років преподобний виконував волю Господа і боровся з підступами диявола. За це Бог нагородив Фому даром зцілення та прозорливості. Помер святий, доживши до глибокої старості.

Прикмети 23 грудня

Народні прикмети 23 грудня / Фото: Pexels

яскраві зірки і світить місяць — скоро буде холоднеча;

23 грудня сонячна погода до скорих морозів;

птахи сидять зграями на гілках — чекайте на відлигу;

сороки біля будинку літають на сильні хуртовини.

Що завтра не можна робити

Для фінансових операцій цей день не придатний, тому краще не давати нікому гроші і не брати в борг самому. Не лінуйтеся, а також не пліткуйте, не ображайтеся і не сваріться.

Що можна робити завтра

Віряни моляться сьогодні святому, щоб він зцілив їх від хвороб. Особливо ті, у кого є будь-які проблеми з зором. 23 грудня наші предки перевіряли запаси дров та сіна, наводили в хліві порядок. Дівчата займалися рукоділлям, але все це потрібно було робити в тиші, інакше можна було накликати на себе невдачі.

Читайте також: