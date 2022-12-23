Астрологічний прогноз на 23 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не найприємніший день місячного календаря, протягом якого не варто не лише розпочинати нові справи, а й завершувати старі. Оскільки конфлікти можуть виникати через будь-яку дрібницю, спілкування з оточенням – особливо колегами та близькими – краще максимально скоротити. Небажано також займатися бізнесом, творчістю та інтелектуальною діяльністю, а також вирушати у поїздки.

Символ дня: Гідра.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: змійовик, перламутр.

За якусь частину тіла відповідає: захисні сили організму.

Хвороби дня: імунітет виявляється ослабленим, тому до людини може причепитися будь-який вірус, тому необхідно бути обережним: не переохолоджуватися і уникати місць масового скупчення людей.

Харчування дня: помірності необхідно дотримуватись як у їжі, так і в питті: від м'яса та алкогольних напоїв треба відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі не мають нічого спільного з реальністю, тому – хоч би як вони лякали – не варто приймати їх близько до серця.

Стрижка дня: від стрижки – особливо короткої – треба відмовитись.

Афоризм дня: "Людина подібна до місяця — у неї теж є темний бік, який вона нікому не показує" (Марк Твен).

Ангел — хранитель дня: Освада – захищає своїх підопічних від будь-якого зла.

Магія та містика дня: від будь-яких магічних дій потрібно відмовитись, особливо це стосується ворожінь.

Табу дня: не можна ворожити та вірити пророцтвам.

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