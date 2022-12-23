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Астрологический прогноз на 23 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
107
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 23 декабря

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не самый приятный день лунного календаря, в течение которого не стоит не только начинать новые дела, но и завершать старые. Поскольку конфликты могут возникать из-за любой мелочи, общение с окружающими – особенно коллегами и близкими – лучше максимально сократить. Нежелательно также заниматься бизнесом, творчеством и интеллектуальной деятельностью, а также отправляться в поездки. 

Символ дня: Гидра. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: защитные силы организма. 

Болезни дня: иммунитет оказывается ослабленным, поэтому к человеку может прицепиться любой вирус, поэтому необходимо соблюдать осторожность: не переохлаждаться и избегать мест массового скопления людей. 

Питание дня: умеренность необходимо соблюдать как в еде, так и в питье: от мяса и алкогольных напитков надо отказаться. 

Сны дня: сны нынешней ночи не имеют ничего общего с реальностью, поэтому – какими бы пугающими они ни были – не стоит принимать их близко к сердцу. 

Стрижка дня: от стрижки – особенно короткой – нужно отказаться. 

Афоризм дня: "Человек подобен луне – у него тоже есть темная сторона, которую он никому не показывает" (Марк Твен). 

Ангел-хранитель дня: Освада – защищает своих подопечных от любого зла. 

Магия и мистика дня: от любых магических действий нужно отказаться, особенно это касается гаданий. 

Табу дня: нельзя гадать и верить пророчествам. 

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Дата публикации
Просмотры
107
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