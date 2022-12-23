Астрологический прогноз на 23 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не самый приятный день лунного календаря, в течение которого не стоит не только начинать новые дела, но и завершать старые. Поскольку конфликты могут возникать из-за любой мелочи, общение с окружающими – особенно коллегами и близкими – лучше максимально сократить. Нежелательно также заниматься бизнесом, творчеством и интеллектуальной деятельностью, а также отправляться в поездки.

Символ дня: Гидра.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.

За какую часть тела отвечает: защитные силы организма.

Болезни дня: иммунитет оказывается ослабленным, поэтому к человеку может прицепиться любой вирус, поэтому необходимо соблюдать осторожность: не переохлаждаться и избегать мест массового скопления людей.

Питание дня: умеренность необходимо соблюдать как в еде, так и в питье: от мяса и алкогольных напитков надо отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи не имеют ничего общего с реальностью, поэтому – какими бы пугающими они ни были – не стоит принимать их близко к сердцу.

Стрижка дня: от стрижки – особенно короткой – нужно отказаться.

Афоризм дня: "Человек подобен луне – у него тоже есть темная сторона, которую он никому не показывает" (Марк Твен).

Ангел-хранитель дня: Освада – защищает своих подопечных от любого зла.

Магия и мистика дня: от любых магических действий нужно отказаться, особенно это касается гаданий.

Табу дня: нельзя гадать и верить пророчествам.

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