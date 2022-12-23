Вслід за російським кораблем: чим займаються компанії, які потрапили під санкції США

Хороші новини приходять після візиту президента Володимир Зеленський не тільки з Конгресу.

Посилення санкційного режиму одне з питань в фокусі обговорень.

Про це написала у повідомленні у соціальній мережі пані посол України в США Оксана Макарова.

Державним департаментом США запроваджено повні блокувальні санкції проти 10 російських компаній, що спеціалізуються на діяльності в військово-морській сфері.

Слідом за російським кораблем відправляються

JOINT STOCK COMPANY BATTERY COMPANY RIGEL, яка понад 15 років забезпечує повний цикл розробки, виробництва та постачання літієвих акумуляторів для Міноборони Росії;

JOINT STOCK COMPANY CONCERN CENTRAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH ELEKTROPRIBOR, виробляє навігаційні системи для російських бойових кораблів і концентрується на забезпеченні високої боєздатності підводних сил ВМФ Росії;

JOINT STOCK COMPANY CONCERN AVRORA SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION, забезпечує гарантійне та сервісне обслуговування підводних човнів та надводних кораблів ВМФ РФ;

СONCERN MORINFORMSYSTEM AGAT JOINT STOCK COMPANY, спеціалізується на розробці, виробництві та обслуговуванні бойових інформаційних систем, систем управління вогнем на морі, крилатими та балістичними ракетами;

CENTRAL RESEARCH INSTITUTE OF STRUCTURAL MATERIALS PROMETEY, займається військово-морським кораблебудуванням та розробкою військової техніки;

JOINT STOCK COMPANY CENTRAL RESEARCH INSTITUTE OF MARINE ENGINEERING, займається розробкою та постачанням корабельної техніки, що встановлюється на російські торгові та військові судна;

P.P. SHIRSHOV INSTITUTE OF OCEANOLOGY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, спеціалізується на розробці дистанційно керованих та автономних робототехнічних засобів, що виконують пошукові та розвідувальні завдання для ВМФ Росії;

TECHNOPOLE COMPANY, виробляє навігаційну систему «PHINS» призначену для встановлення на російські військові кораблі;

JOINT STOCK COMPANY OBUKHOVSKOYE, працює з ВПК РФ;

MARINE BRIDGE AND NAVIGATION SYSTEMS LTD, відповідальна за встановлення компонентів безпеки на бойові кораблі ВМФ Росії.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що новий пакет санкцій ЄС не повинен стати останнім. Український лідер переконаний, що тиск на Росію потрібно продовжувати.

Додамо, що дев'ятий пакет санкцій проти РФ ЄС заборонив експорт двигунів для безпілотників до Росії та Ірану. Пакет включає низку заходів, спрямованих на серйозний удар по російській економіці та можливості продовження її агресії.

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