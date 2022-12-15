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Понад тисячу росіян застрягли в аеропортах РФ і Єгипту через санкції

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Понад тисячу росіян застрягли в аеропортах РФ і Єгипту через санкції

Понад тисячу росіян застрягли у московському аеропорту "Внуково" через санкції проти авіакомпанії iFly.

Понад 1000 росіян не можуть вилетіти до Єгипту через затримку рейсів. Головна причина — санкції. Йорданія закрила свій повітряний простір для компанії iFly.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За їхньою інформацією, від 15 грудня російській авіакомпанії заборонено літати над повітряним простором Йорданії. Країна вимагає, аби перевізники надавали страховий сертифікат, випущений у Лондоні, але недоступний російським компаніям через санкції.

Внаслідок цього, ще близько тисячі росіян очікують вильоту з Єгипту до Росії і не можуть потрапити додому.

"Авіакомпанія iFly має чинний страховий сертифікат, випущений російською страховою компанією, що покриває всі ризики, у тому числі ризики цивільної відповідальності перед третіми особами. ... [Однак] там отримали вимогу від авіаційної влади Йорданії про надання страхового сертифіката, випущеного в Лондоні. Але отримання сертифіката неможливе через санкції, введені щодо російських авіакомпаній", – пишуть росЗМІ.

Росії нічого не залишається, окрім як везти своїх пасажирів "альтернативним маршрутом" в обхід Йорданії.

Нагадаємо, Європейський Союз у новому пакеті санкцій збирається вдарити по російській пропаганді та можливості РФ виробляти військову техніку і зброю.

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Дата публікації
Перегляди
553
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