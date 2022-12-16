Дев'ятий пакет санкцій проти РФ: ЄС заборонив експорт двигунів для безпілотників до Росії та Ірану

У п'ятницю, 16 грудня, Рада ЄС затвердила дев'ятий пакет нових санкцій проти Росії. Зокрема, обмежено прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та будь-яких третіх країн, як Іран.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

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Зазначається, пакет включає низку заходів, спрямованих на серйозний удар по російській економіці та можливості продовження її агресії. Зокрема, ЄС запроваджує нові заходи експортного контролю та обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки шляхом значного розширення списку суб’єктів, пов’язаних з російським військово-промисловим комплексом.

Санкції застосовуватимуться до 168 додаткових суб'єктів, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом РФ.

"ЄС розширить заборону на експорт товарів і технологій, пов’язаних з авіацією та космонавтикою, щоб включити авіаційні двигуни та їх частини. Ця заборона стосуватиметься як пілотованих, так і безпілотних літальних апаратів, тобто відтепер діятиме заборона на прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та будь-якої третьої країни, яка може постачати безпілотники до РФ", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 16 грудня Європейський Союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти агресорки Російської Федерації. Серед іншого обмеження стосуються техніки, фінансів та пропагандистських медіа. Під санкції потрапили російські канали, які "поширюють російську дезінформацію та пропаганду". Йдеться про "НТВ", "Первый канал", "Россия 1" та "РЕН ТВ".

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