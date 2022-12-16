Євросоюз погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ: що відомо

Європейський Союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти агресорки Російської Федерації.

Про це 16 грудня повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії наголосила, що вітає домовленості про дев'ятий пакет обмежень, щодо Москви. Стосується вони, зокрема, техніки, фінансів та російських засобів масової пропаганди.

"Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей", - зазначила фон дер Ляєн.

Що відомо про санкції у 9 пакеті

Наголошується, що під санкції в ЄС потрапили російські канали, що перебувають під впливом Кремля та "поширюють російську дезінформацію та пропаганду", - додають в Європейській комісії. Йдеться про "НТВ", "Первый канал", "Россия 1" та "РЕН ТВ".

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що загалом санкції накладено проти 410 організацій. вони також поширюються на експорт технологій подвійного призначення. Йдеться про хімічні речовини, IT-обладнання, дрони/двигуни дронів та електроніку. Завдяки цьому ускладнюються умови для виготовлення чи ремонту озброєння.

"Зараз обмежено прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та експорт до будь-яких третіх країн. Наприклад, Ірану, де є підозри, що вони будуть використовуватися в Росії", - наголошують в Єврокомісії.

Євросоюз також розширив інвестиційні заборони проти російського енергетичного та видобувного секторів, а також реклами, маркетингових досліджень, проведення опитувань громадської думки для російського бізнесу.

Своєю чергою, голова офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що під обмеження ЄС потрапили 168 російських компаній. "Насамперед військово-промислового, гірничо-добувного та енергетичного секторів", - додав він.

Нагадаємо, на саміті країн Європейського Союзу учасники домовились збільшити військову підтримку України. Зокрема, наростити постачання систем ППО та обладнання для розмінування території. Країни домовились посилювати тиск на Росію, щоб вона зупинила свою агресивну війну проти України.

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