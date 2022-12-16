У ЗСУ розповіли про результати роботи ППО

Українські захисники збили Х-101, Х-555 та "Калібри".
У п’ятницю, 16 грудня над Вінницькою, Херсонською та Миколаївською областями ППО вдалося збити 11 російських ракет.
Про це повідомили в ОК "Південь".
"Під час масованої ракетної атаки в зоні нашої відповідальності спроби ворога атакувати об'єкти критичної та цивільної інфраструктури було відбито - знищено 11 ракет", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що над Херсонською областю збили три ракети типу "Калібр", а над Миколаївською - дві. На Вінничині силами ПВК "Центр" знищено шість ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555.
До слова, загалом 16 грудня Росія випустила по Україні 72 ракети, з них 60 збили сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, окупанти лише по Києву випустили 40 раке. Українськiй ППО вдалося збити 37 ракет, що летіли на столицю. У КМВА наголосили, що Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномаштабного вторгнення.
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