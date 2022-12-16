У ЗСУ розповіли про результати роботи ППО

У п’ятницю, 16 грудня над Вінницькою, Херсонською та Миколаївською областями ППО вдалося збити 11 російських ракет.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Під час масованої ракетної атаки в зоні нашої відповідальності спроби ворога атакувати об'єкти критичної та цивільної інфраструктури було відбито - знищено 11 ракет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над Херсонською областю збили три ракети типу "Калібр", а над Миколаївською - дві. На Вінничині силами ПВК "Центр" знищено шість ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555.

До слова, загалом 16 грудня Росія випустила по Україні 72 ракети, з них 60 збили сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, окупанти лише по Києву випустили 40 раке. Українськiй ППО вдалося збити 37 ракет, що летіли на столицю. У КМВА наголосили, що Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномаштабного вторгнення.

Читайте також:

Добігти до бомбосховища: 10 хвилин на все