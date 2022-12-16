Стало відомо, скільки ракет випустила армія РФ по Києву: найбільша атака від початку війни

Відомо про одного потерпілого.

У п'ятницю, 16 грудня, російська армія випустила по Києву 40 ракет, з яких 37 - збили сили ППО.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

"Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномаштабного вторгнення", - наголосили у КМВА.

Зазначається, що інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється. Наразі відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі.

Ракетна атака 16 грудня

У п'ятницю повітряну тривогу оголосили в усiх областях, окрім західних. Вже 08:35 тривога охопила всю країну. Київ "почервонів" о 08:10, а область - о 08:11.

Згодом у Мережі повідомили про звуки вибухів. В ОВА розповіли, що спрацювали сили протиповітряної оборони.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у кількох районах: Деснянському, Дніпровському та Голосіївському.

У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури після ракетних ударів в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Також запроваджуються екстрені відключення світла.

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