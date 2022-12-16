В ВСУ рассказали о результатах работы ПВО

В пятницу, 16 декабря над Винницкой, Херсонской и Николаевской областями ПВО удалось сбить 11 российских ракет.

Об этом сообщили в ОК "Пивдень".

"Во время массированной ракетной атаки в зоне нашей ответственности попытки врага атаковать объекты критической и гражданской инфраструктуры были отбиты — уничтожены 11 ракет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что над Херсонской областью сбили три ракеты типа "Калибр", а над Николаевской – две. В Винницкой области силами ППК "Центр" уничтожены шесть ракет воздушного базирования типа Х-101, Х-555.

Кстати, всего 16 декабря Россия выпустила по Украине 72 ракеты, из них 60 сбили силы противовоздушной обороны.

Напомним, оккупанты только по Киеву выпустили 40 раке. Украинскому ПВО удалось сбить 37 ракет, летевших на столицу. В КМВА отметили, что Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения.

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