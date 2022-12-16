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Країни ЄС на саміті домовились збільшити постачання систем ППО для України

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Країни ЄС на саміті домовились збільшити постачання систем ППО для України

Фото: Associated Press

Також Євросоюз продовжить посилювати тиск на Росію

На саміті країн Євросоюзу учасники домовились збільшити військову підтримку України, зокрема наростити постачання систем ППО та обладнання для розмінування території.

Про це йдеться у документі, який був ухвалений за підсумками саміту.

У документі зазначається, що країни Євросоюзу залишатимуться відданим наданню політичної та військової підтримки Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію ЄС, яка займається військовою підтримкою України.

Крім того, на саміті країни ЄС домовились продовжити роботу щодо використання заморожених російських активів, які можуть бути використаними для відновлення України.

"Європейська рада вітає посилення обмежувальних заходів ЄС проти Росії, зокрема через дев'ятий пакет обмежувальних заходів ЄС та обмеження міжнародних цін на нафту. Європейський союз готовий і надалі посилювати обмежувальні заходи", - йдеться у документі.

Також країни ЄС домовились посилювати тиск на Росію, щоб вона зупинила свою агресивну війну проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз виділив Україні макрофінансову допомогу на наступний рік у розмірі 18 мільярдів євро.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна може отримати з фонду НАТО кошти, які призначалися Афганістану.

Новини ТСН 19:30 за 15 грудня 2022 року

Новини ТСН 19:30 за 15 грудня 2022 року

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Дата публікації
Перегляди
63
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