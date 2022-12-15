Канада відновила санкції щодо турбіни для "Північного потоку"

Санкції були раніше скасовані на прохання Німеччини

Влада Канади прийняла рішення відновити санкції відносно турбін, які булі потрібні для "Північного потоку".

Про це у Twitter повідомила голова МЗС Канади Мелані Жолі.

Таким чином Канада знову відкликала дозвіл на видачу турбін.

"Уряд Канади ухвалив рішення відкликати тимчасовий дозвіл, виданий з метою дозволити повернути до Німеччини турбіни, які перебували на ремонті в Монреалі", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада повернула турбіну для "Північного потоку" на прохання Німеччини, бо мусять памʼятати про союзників.

Пізніше Кремль публічно визнав шантаж Євросоюзу й назвав умови, коли відновить постачання газу.